Маск заявил, что последовал совету обматерившего его экс-посла Украины

Комментируя ситуацию с невозможностью оплаты за счет компании SpaceX спутниковой интернет-сети Starlink на Украине, ее владелец Илон Маск заявил 13 октября, что следует совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который в нецензурной форме посоветовал американскому бизнесмену «убираться к черту».

«Мы всего лишь следуем его рекомендации», — написал бизнесмен в Twitter.

Как отметил в соцсети журналист украинского издания Kyiv Post, о решении Маска прекратить оплату обслуживания его системы спутниковой связи Starlink на Украине стало известно через несколько дней после резкого высказывания украинского дипломата.

13 октября Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink. Также она не сможет продолжать финансирование уже существующих. По словам Маска, такие действия неразумны, отметил телеканал CNN.

SpaceX не стала просить о возмещении прошлых расходов.

Компания сообщила, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн и обратилась с данным вопросом к Пентагону.

В феврале американский бизнесмен безвозмездно предоставил Украине тысячи терминалов интернет-связи.

Мельник в начале октября резко отреагировал на предложение американского миллиардера по урегулированию украинского кризиса. Маск до этого опубликовал серию твитов со своими вариантами разрешения ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, не обсуждать территориальную принадлежность Крыма РФ и начать переговоры.

Также Маск опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма самостоятельно решать свою судьбу и принадлежность этих территорий. Бизнесмен поделился мнением, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Маск напомнил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины и выбирают Россию.

«*** — вот мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал после этого экс-посол Украины в ФРГ Мельник.

20 июля американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.