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Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине

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Фото: Global Look Press
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Об этом Маск написал 14 октября в своем Twitter.

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«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему, а также отправить еще несколько тысяч терминалов. Это неразумно», — отметил бизнесмен.

13 октября стало известно, что компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Компания сообщила, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн. Это не соответствует возможностям компании, и, если не удастся найти дополнительный источник финансирования, SpaceX придется свернуть программу.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск в Twitter написал, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

20 июля американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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