Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

Американский бизнесмен Илон Маск в среду, 5 октября, заявил в Twitter, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию. Таким образом он ответил сенатору Линдси Грэму, который подверг его план мирного урегулирования критике.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — подчеркнул американский бизнесмен.

До этого, 3 октября, Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможный.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».