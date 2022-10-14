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Когда будет восстановлен Крымский мост — сроки, варианты переправы

В правительстве пообещали восстановить Крымский мост к июлю 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После ЧП, произошедшего 8 октября на Крымском мосту, восстановление объекта идет полным ходом. Параллельно ФСБ ищет причастных к теракту и уже задержала первых подозреваемых. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии и устранении последствий к настоящему моменту.

ЧП на Крымском мосту: жертвы, разрушения

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг. В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов.

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При пожаре и взрыве погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, указал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. При этом, по словам главы государства, были предотвращены десятки других терактов, в том числе подрыв газопровода «Турецкий поток».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские власти в очередной раз обнажили «террористическую сущность».

Сроки восстановления Крымского моста

Правительство России распорядилось завершить восстановление моста до 1 июля 2023 года. Исполнителем работ назначено ООО «Нижнеангарсктрансстрой». К ремонту объекта привлечены 250 человек и 30 единиц техники.

До тех пор организована паромная переправа. Она осуществляется бесплатно. Морской маршрут составляет около 4 км. К перевозке планируют привлечь больше суда, умещающие на борту до 25 грузовых фур. Для ожидающих своей очереди на переправу развернут пункт питания и обогрева, на месте дежурит скорая помощь.

Движение электропоездов уже возобновлено. Составы каждый день будут следовать по усиленному графику выходного дня, по три рейса в одну сторону. Поезда курсируют по принципу однопутного движения, пропуская друг друга. Расписание исключает возможность задержек. Билет на поезд от Керчи до Анапы стоит около 500 рублей.

Также сохранено и автомобильное движение легковых машин с предварительным тщательным досмотром. Из-за длительной процедуры время ожидания пропуска на мост увеличено. Восстановление грузового сообщения предварительно запланировано на 16 октября.

Расследование теракта на Крымском мосту

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Личности владельца автомобиля и сидевшего за рулем установлены. Следственному комитету РФ удалось выяснить, что за организацией теракта стоят сотрудники украинских спецслужб, в частности ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Осуществить диверсию им удалось при участии пособников среди россиян и граждан других стран.

На сегодняшний момент известен путь, который проделало взрывное устройство, ставшее причиной теракта. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс». Затем через Грузию его перевезли в Россию, досмотр производили на пункте пропуска «Верхний Ларс». 6 октября взрывное устройство прибыло на базу кубанского города Армавир.

Уже 12 октября стало известно о задержании восьми лиц, причастных к теракту: это граждане России, Украины и Армении. Они занимались переправкой взрывного устройства из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. В связи с этим уголовное дело о пособничестве возбудила служба национальной безопасности Армении. Среди подозреваемых оказались и граждане Грузии.

Помимо этого, арестованы пятеро подозреваемых. В СИЗО они будут находиться два месяца.

На Украине неоднократно открыто заявляли о планах по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что объект является приоритетной мишенью для Вооруженных сил Украины ВСУ. Кроме того, как заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, диверсия на мосту становилась предметом обсуждения украинских официальных лиц и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на саммите НАТО.

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