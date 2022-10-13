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Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Утром 13 октября было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту, первая «Ласточка» проехала по мосту из Керчи в Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

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Отмечается, что электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.

«Первый поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции Керчь-Южная в 6:33 и в 9:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехало около 100 пассажиров», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Как уточняется, на маршрут вышли два состава, в каждом из которых пять вагонов. В поездах насчитывается 349 посадочных мест, общая вместимость пассажиров — до 1 тыс. человек.

Пригородные поезда данного типа назначаются вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. Так как железная дорога на Крымском мосту пока не обеспечена электричеством, часть пути поезд передвигается за счет тепловозной тяги.

В компании отметили, что на станции Керчь-Южная будет организована удобная пересадка на рельсовые автобусы ЮППК, которые довезут пассажиров до Феодосии, а также и в обратном направлении.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Было возбуждено уголовное дело о терроризме. ФСБ уже установила причастность к произошедшему украинской разведки, задержаны в рамках дела восемь человек, среди которых граждане РФ, Украины и Армении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

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