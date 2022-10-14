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Журналистка рассказала о налаживании движения поездов по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Железнодорожное сообщение на Крымском мосту возобновлено. Пассажирские поезда вновь курсируют между материком и полуостровом. Об этом сообщила журналистка Вероника Котькова.

Как рассказала Котькова, междугородний поезд между Керчью и Анапой в день будет совершать по три рейса. Утренний и вечерний отправляются от станции Керчь-Южная, а днем от старого железнодорожного вокзала Керчи отходит «Ласточка».

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По словам журналистки, поезда повышенной комфортности будут курсировать между Керчью и Анапой три раза в день — утром, днем и вечером. Отмечается, что на Крымском мосту организовано однопутное движение. Следовательно, поезда пропускают друг друга. Расписание составлено так, чтобы не было задержек.

«Очень удобно, потому что другого варианта нет. Автобусы не ходят, на попутках не вариант. Спокойно купил билет, очередей не было, всё благополучно. Вот с Керчи до Анапы — почти 500 рублей», — рассказал пассажир Игорь Трофимов.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

По последним данным, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

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