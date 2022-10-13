Журналистка рассказала о налаживании паромного сообщения в Керчи

В Керчи продолжают налаживать морское сообщение между Республикой Крым и Краснодарским краем. Для оптимальной работы больших паромов их готовят вывести на короткую линию. Об этом в среду, 12 октября, сообщила журналистка Вероника Котькова.

Как рассказала Котькова, сейчас паром «Лаврентий» находится в порту Крым, где приступает к загрузке. Сообщается, что это пока пробный рейс, который вскоре предстоит выполнить и парому «Мария». В случае если всё пройдет успешно, большие суда смогут курсировать между портами Крым и Кавказ.

Журналистка отметила, что по морю этот маршрут составляет примерно 4 км. По ее словам, в очереди на паром находится около 900 грузовых машин, а время ожидания составляет до четырех дней. Котькова указала на то, что всё это время водители вынуждены жить в машинах.

«Просили, чтобы нас пустили по мосту, так как моя машина лично весит меньше 3,5 т, я еду пустой, а некоторые джипы весят больше. Но нам любезно отказали», — отметил водитель Алексей Радченко.

В целях сокращения времени ожидания в ближайшие дни планируют добавить еще два больших судна, которые смогут перевозить до 25 фур.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

По последним данным, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.