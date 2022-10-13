В Армении возбудили дело о пособничестве в теракте на Крымском мосту

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом 13 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, в СМИ опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся при теракте на Крымском мосту 8 октября, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в страну из-за границы.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию, а также подделкой документов», — отметили в спецслужбе.

12 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Среди фигурантов уголовного дела граждане РФ, Украины, Грузии и Армении. По данным ФСБ, груз отправили морем из Одессы в один из портов Болгарии, оттуда груз прибыл в Грузию и Армению.

Также ФСБ сообщила, что организатором теракта являлось главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к этому украинских спецслужб. Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.