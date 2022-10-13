Эндокринолог рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах

Кофе повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений и возбуждает нервную систему, поэтому при некоторых симптомах употреблять этот напиток опасно. Об этом в четверг, 13 октября, заявила эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Головная боль, головокружение, тошнота — если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует еще больший подъем давления или даже гипертонический криз», — рассказала она «Газете.Ru».

Также, по словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Кроме того, кофе не рекомендуется пить при приступах аритмии или сердцебиения. Михалева рассказала, что кофеин может спровоцировать или ухудшить приступ аритмии, а также снизить эффективность лекарств от нее.

8 сентября врач-диетолог Наталья Нефедова заявила, что отказаться от кофе стоит людям с индивидуальной непереносимостью, а также с синдромом раздраженного кишечника, так как от употребления этого напитка они могут испытывать тошноту и диарею. Кроме того, Нефедова посоветовала отказаться от растворимой формы напитка, поскольку там как раз содержатся канцерогены, появляющиеся при обработке продукта.

В мае врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что кофе оказывает на кости человека разрушительное действие. Этот напиток нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ, объяснила она.