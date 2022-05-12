Диетолог рассказала о вреде некоторых напитков для костей

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что негативно сказываться на здоровье человеческих костей могут кислые компоненты, содержащиеся в молоке.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 12 мая, специалист пояснила, что молоко имеет в составе кислое основание, и если не поддерживать его щелочными компонентами — овощами, в которых содержится много волокон, — то кальций будет вымываться из организма, что приводит к остеопорозу.

Также разрушительное действие на кости человека оказывает кофе. Этот напиток нарушает процесс усвоения кальция, магия и ряда других минеральных веществ, сообщает сайт aif.ru.

«Пить кофе лучше подальше от приема пищи, чтобы не было нарушено всасывание полезных минералов из состава принимаемой пищи. К тому же кофе обезвоживает организм, а вместе с водой мы тоже теряем минералы. Поэтому на любую чашку кофе должно быть не менее стакана воды», — рассказала Королева.

Помимо этого, не стоит злоупотреблять и газированными напитками, в особенности — сладкими, поскольку их чрезмерное употребление может привести к остеопорозу и сказаться на состоянии костной массы в целом, пишет RT.

В апреле диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн назвали помогающие похудеть напитки. По их словам, ежедневное употребление достаточного количества воды поможет поддержать водный баланс в организме и похудеть. Не менее полезным является зеленый чай, содержащий антиоксиданты и катехины. Напиток способствуют ускорению обмена веществ.

Также специалисты советуют худеющим включить в рацион кисломолочные напитки. В список наиболее полезных для похудения напитков также вошли фруктовые и овощные смузи и протеиновые коктейли.

Также в апреле в Минздраве РФ рассказали об опасности горячих алкогольных напитков. По словам врача-нарколога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, пишет НСН.