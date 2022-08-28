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Задержанный экс-мэр Архангельска заявил о непричастности к элитному автопробегу

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Экс-мэр Архангельска Александр Донской, задержанный в Москве вместе с участниками элитного автопробега, заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию. Свою позицию он озвучил 27 августа «Известиям».

По словам Донского, он находился у бара рядом с местом, где собрались участники автопробега. Бывший мэр уверяет, что собирался ехать на православное мероприятие.

«Нам здесь рассказали в полиции, что был какой-то перформанс. Ребята, которые планировали в нем участвовать, они просто хотели поехать на природу. Что там планировалось на самом деле, я не знаю», — отметил он.

Кроме того, Донской утверждает, что у него нет прав и машины и участвовать в автопробеге он не мог.

«У меня нет машины, у меня нет прав. Это можно все проверить», – сказал он.

Элитный автопробег сотрудники полиции пресекли 28 августа. Выяснилось, что организатором выступал криптоблогер Алексей Хитров. Участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

В итоге люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих были эвакуированы на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы.

Организатор Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называющий себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги.

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отеля и эксклюзивные развлечения.

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