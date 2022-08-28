Раскрыты личности девяти участников элитного автопробега в Москве

«Известия» 28 августа установили личности девяти участников элитного автопробега в Москве, сорванного сотрудниками ГИБДД ранее в этот же день.

Одним из гостей оказался Антон Симутов — сооснователь сети лаундж-баров в Санкт-Петербурге. В Москву он приехал специально для того, чтобы поучаствовать в элитном автопробеге.

Еще одними из тех, кто приобрел билет на мероприятие, оказались заместитель руководителя юридического отдела компаний «Октан» Олег Ткаченко и владелец компании «Текстильная лавка» Евгений Осколков.

Кроме них вечеринку посетили основатель фирмы для эвакуации машин Алексей Маликов, а также блогер-миллионник, создатель бизнес-клуба и туристического агентства Азам Ходжаев.

«Известия» также установили, что билеты на автопробег купили хоккеист Святослав Кучинский, инвестор первой в России школы инвестиций для девушек Люзия Игнатанова, основатель компаний, которые занимаются выведением фирм на биржи, Кирилл Замковой и начинающий фотограф Дарья Хорошилова.

Утром 28 августа полиция пресекла проведение несанкционированного заезда, организованного криптоблогером Алексеем Хитровым. Участники пробега собрались в 5 км от «Москва-Сити» и собирались массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получили соответствующего разрешения.

В итоге люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих были эвакуированы на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги. Он также является генеральным директором компании «Квик Шок».

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отеля и эксклюзивные развлечения.