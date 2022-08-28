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В Москве пресекли массовый автопробег на элитных машинах

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники столичного ГИБДД пресекли попытку провести массовый заезд с участием элитных автомобилей. Об этом 28 августа узнали «Известия».

Организатором пробега стал криптоблогер Алексей Хитров. Накануне он созвал на мероприятие несколько сотен владельцев автомобилей таких престижных марок, как Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, и прочих. Они собрались недалеко от «Москва-Сити», чтобы устроить фотосессию, пообщаться и покурить кальян. Там их встретили сотрудники полиции, которые проверили машины на нелегальные модификации. На нарушителей были составлены протоколы.

На следующий день участники мероприятия припарковались у отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной и планировали выехать за город. Однако они не запросили разрешения у ГИБДД, в связи с чем сотрудники пресекли проведение массового мероприятия из соображений безопасности. Элитные машины были отправлены на штрафстоянки, водителей обязали пройти медосвидетельствование.

Предостережение Хитрову было вынесено заранее, когда он находился в Санкт-Петербурге, однако он не послушал правоохранительные органы.

27 августа в столице произошло столкновение люксовых автомобилей Ferrari и Lexus, которое попало на камеру видеонаблюдения. По словам владельца Ferrari, виновником происшествия стал водитель Lexus, так как он не уступил при съезде со второстепенной дороги.

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