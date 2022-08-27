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ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попало на видео

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве произошло столкновение люксовых автомобилей Ferrari и Lexus. Момент аварии попал 27 августа на камеру видеонаблюдения.

ДТП произошло на Симферопольском шоссе. По словам владельца Ferrari, виновником происшествия стал водитель Lexus, так как он не уступил при съезде со второстепенной дороги.

«Lexus разворачивался. Я ехал на зеленый, а он даже не посмотрел, хотя должен был меня пропустить. Я не знаю, как он ехал. Прямо очень быстро. С дрифтом прям. Он сам сказал, мол, опаздывал на работу, не посмотрел», — рассказал «Известиям» мужчина.

Слова водителя Ferrari подтвердил также очевидец столкновения. В результате происшествия никто не пострадал.

4 июля в Москве произошла массовая авария с участием Ferrari. Люксовый автомобиль столкнулся на Большой Грузинской улице с Mercedes и Kia. По словам очевидцев, водитель Ferrari «играл в шашки», то есть быстро маневрировал в потоке машин. В итоге он задел двух других участников движения.

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