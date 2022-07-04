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В Москве произошло массовое ДТП с участием Ferrari

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Большой Грузинской улице в понедельник, 4 июля, столкнулись три автомобиля – Ferrari, Mercedes и Kia, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев происшествия, виновником аварии стал водитель Ferrari, который «играл в шашки» — на скорости маневрировал в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей.

«Ferrari в шашки играл, задел такси, Mercedes пытался уйти от удара», — поделился он.

Ранее в этот день в Москве машина сбила двух человек на пешеходном переходе на пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП выясняются.

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