Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на востоке Москвы
Машина сбила двух человек на пешеходном переходе на пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в понедельник, 4 июля.
«На пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда автомобиль наехал на двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в материале.
Оперативные службы работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».
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