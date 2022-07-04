Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на востоке Москвы

0
Фото: Департамент транспорта Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина сбила двух человек на пешеходном переходе на пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в понедельник, 4 июля.

«На пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда автомобиль наехал на двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в материале.

Оперативные службы работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день автомобиль такси врезался в дорожное препятствие на 1-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека. Один из пострадавших — ребенок, пишет «Москва 24».

Накануне грузовик вылетел с трассы и упал в пруд на Новочеркасском бульваре перед пересечением с улицей Маршала Голованова в столице.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022