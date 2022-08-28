Иномарки с незаконного пробега мажоров в Москве поместили на штрафстоянку

Суперкары, задержанные в Москве из-за попытки их владельцев принять участие в незаконном автопробеге 28 августа, поместили на штрафстоянку на Вагоноремонтной улице. В распоряжении «Известий» оказались кадры со специализированной площадки.

Белый McLaren принадлежит брату организатора пробега Сергею Хитрову, а оранжевым владеет 21-летний блогер-предприниматель Саша Вайс, который «вытащил из интернета» также Rolls-Royce и Gelandewagen.

Алексей Хитров, организатор, привез в Москву на эвакуаторе свои автомобили McLaren 720S и Mercedes-Benz G-Класса AMG 63, переделанный в Brabus.

Об организаторе автопробега стало известно ранее в этот же день. Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги.

Организатор автопробега Хитров является генеральным директором компании «Квик Шок». Она занимается торговлей в интернете, коммерческими консультациями, сопровождением бизнеса и организацией выставок. Ее чистая прибыль за прошлый год составила 850 тыс. рублей. Также Хитров владел половиной компании «Эдстам» и ныне ликвидированной «Сототи».

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отела и эксклюзивные развлечения.

Ранее в этот день стало известно о срыве сотрудниками ГИБДД массового автопробега с участием владельцев элитных машин Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и прочих.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.