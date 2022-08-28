Джабаров предложил привлечь хотевших устроить автопробег в Москве «мажоров» к хозработам в зоне СВО

Тех молодых людей, которые планировали провести в центре Москвы автопробег, необходимо привлечь к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Такое мнение в воскресенье, 28 августа, выразил в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он убежден, что так их мозги «встанут на место».

«Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор!» — написал Джабаров.

О пресечении автопробега в Москве, на который собирались владельцы элитных автомобилей, стало известно ранее в этот же день. Его организатором стал криптоблогер Алексей Хитров. Участников нелегального заезда возле «Москва-Сити» встретили сотрудники полиции.

Полиция не допустила проведения указанного мероприятия, обеспечила правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы. Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к ответственности.