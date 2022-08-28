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Стали известны расценки вечеринки для участников элитного автопробега

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Фото: РЕН ТВ
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Минимальная стоимость прохода на вечеринку для участников элитного автопробега, пресеченного полицией в Москве, составляла 40 тыс. рублей. Об этом 28 августа узнали «Известия».

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Желающим попасть на мероприятие предлагались три пакета: «Бизнес», VIP и Premium. Первый, стоимостью 40 тыс. рублей, включал в себя всю программу автопробега, за исключением проживания в пятизвездочном отеле.

Владельцам VIP-билетов предлагались доступ к VIP-развлечениям, посещение элитной бани по системе «Все включено» и ночь в отеле. Такой пакет организаторы оценили в 105 тыс. рублей.

«Напитки, алкоголь, еда, кальяны, групповое парение в каждом из домиков — всё включено в стоимость, и ничего доплачивать не нужно», — говорится в описании этого набора.

За 300 тыс. желающие могли приобрести пакет Premium, владелец которого получал в распоряжение личного менеджера, номер люкс, комплимент от организаторов, подачу шампанского и эксклюзивные развлечения.

В зависимости от даты покупки цена могла меняться и доходить до 350 тыс. рублей за самый дорогой пакет.

Ранее в этот день стало известно о срыве сотрудниками ГИБДД массового автопробега с участием владельцев элитных машин Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и прочих.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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