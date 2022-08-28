Раскрыты подробности об организаторе элитного автопробега в Москве

Организатор автопробега мажоров в Москве Алексей Хитров является гендиректором рекламной компании и мечтает посетить 100 стран. 28 августа «Известия» узнали подробности о нем.

28-летний уроженец Санкт-Петербурга Хитров называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческим тренингам.

Алексей Хитров утверждает, что посетил за жизнь 40 стран, а к своему 30-летию хочет довести этот список до 100 государств.

Организатор автопробега является генеральным директором компании «Квик Шок». Она занимается торговлей в интернете, коммерческими консультациями, сопровождением бизнеса и организацией выставок. Ее чистая прибыль за прошлый год составила 850 тыс. рублей. Также Хитров владел половиной компании «Эдстам» и ныне ликвидированной «Сототи».

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отела и эксклюзивные развлечения.

Ранее в этот день стало известно о срыве сотрудниками ГИБДД массового автопробега с участием владельцев элитных машин Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и прочих.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.