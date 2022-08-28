Вместе с участниками элитного автопробега в Москве задержали экс-мэра Архангельска

Вместе с участниками элитного автопробега в Москве, сорванного сотрудниками ГИБДД, задержали бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Эксклюзивные кадры оказались у «Известий» 28 августа.

Судя по видео, мужчину доставили в отдел вместе с другими участниками вечеринки. Помощница Донского также подтвердила, что ее руководитель в полиции, но уверяет, что он не участвовал в мероприятии, а просто находился рядом, когда его задержали.

Элитный автопробег сотрудники полиции пресекли 28 августа. Выяснилось, что организатором выступал криптоблогер Алексей Хитров. Участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

В итоге люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих были эвакуированы на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы.

Организатор Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называющий себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги. Он также является генеральным директором компании «Квик Шок»

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отеля и эксклюзивные развлечения.