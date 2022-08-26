Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории Украины
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев
Общество
Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября
Мир
В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»
Армия
Ночной удар «Градов» по позициям украинских националистов попал на видео
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
Мир
Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС
Мир
Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 26 августа
Мир
Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США
Сюжет:

ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в США. Об этом 26 августа сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)», — говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК добавили, что информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

Материал дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022