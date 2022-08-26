ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в США. Об этом 26 августа сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)», — говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК добавили, что информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

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