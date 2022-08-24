Попасную в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) городу Попасная две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщило 24 августа представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты)», — указано в Telegram-канале представительства.
О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка Украине 50 американских РСЗО HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции на Донбассе.
Тогда же стало известно, что США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд.
Ранее, 22 августа, военные вооруженных сил Украины (ВСУ) также производили обстрел Новой Каховки под Херсоном из РСЗО HIMARS. В этот же день появилась информация об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) восьми снарядов HIMARS в районе Каховки.
Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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