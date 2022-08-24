Украинские военные выпустили по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) городу Попасная две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщило 24 августа представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты)», — указано в Telegram-канале представительства.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка Украине 50 американских РСЗО HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции на Донбассе.

Тогда же стало известно, что США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд.

Ранее, 22 августа, военные вооруженных сил Украины (ВСУ) также производили обстрел Новой Каховки под Херсоном из РСЗО HIMARS. В этот же день появилась информация об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) восьми снарядов HIMARS в районе Каховки.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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