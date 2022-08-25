Турчак призвал не сомневаться в проведении референдумов в ДНР и ЛНР

Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) состоятся, поскольку данные республики являются территорией России. Об этом 25 августа заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы «Единой России», — сказал Турчак перед заседанием рабочей группы партии.

Рабочая группа собралась, чтобы подготовить изменения в народную программу «Единой России», предложив реализовать все ее разделы и инициативы на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в РФ и ожидает только выхода союзных сил на границы республики.

27 июля глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. В ДНР, по его словам, создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР.

В свою очередь 11 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сказал «Известиям», что Запорожье де-юре еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования. Балицкий пояснил, что административно регион к проведению референдума готов. Формат пока планируется только очный: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех граждан, кто не может прийти очно. Но гарантировать безопасность мероприятия и территории сложно.

29 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в регионе заработал российский загс, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли. Южные регионы Украины были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции (СВО).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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