Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ
Мир
Авианосец Ronald Reagan ВМФ США направился в сторону Тайваньского пролива
Мир
На Лазурном берегу Франции появились голубые акулы
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Сюжет:

В ДНР допустили проведение референдума о вхождении в состав РФ в сентябре

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России может пройти в середине сентября. Об этом 27 июля заявил глава Общественной палаты республики Александр Кофман.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», — цитирует его ТАСС.

В ДНР создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР, отметил он.

По мнению Кофмана, законодательства ДНР и России удастся унифицировать к моменту вступления республики в состав РФ.

23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях.

14 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в начале осени в регионе пройдет референдум о вхождении в состав РФ. Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой, отметил он.

14 июня заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически уже является регионом РФ. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении к России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022