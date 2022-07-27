В ДНР допустили проведение референдума о вхождении в состав РФ в сентябре

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России может пройти в середине сентября. Об этом 27 июля заявил глава Общественной палаты республики Александр Кофман.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», — цитирует его ТАСС.

В ДНР создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР, отметил он.

По мнению Кофмана, законодательства ДНР и России удастся унифицировать к моменту вступления республики в состав РФ.

23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях.

14 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в начале осени в регионе пройдет референдум о вхождении в состав РФ. Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой, отметил он.

14 июня заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически уже является регионом РФ. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении к России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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