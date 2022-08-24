Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к проведению референдума по вхождению в РФ, ожидает только выхода союзных сил на границы республики. Об этом в среду, 24 августа, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим всё в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, — это выхода союзных сил на административные границы республики», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
19 августа штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР. За день до этого силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
27 июля глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. В ДНР, по его словам, создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».