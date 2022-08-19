Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР

Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу», — говорится в Telegram-канале штаба.

Днем ранее силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

17 августа в штабе теробороны ДНР сообщили, что ВС России совместно с подразделениями народной милиции продолжили наступление на артемовском направлении и освободили село Вершина, которое находится всего в 7 км юго-восточнее Артемовска.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал Артемовск ключевой точкой обороны для вооруженных формирований Украины в Донбассе. По его словам, союзные силы, взяв его, разрежут группировку противника пополам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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