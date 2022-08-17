Эксперт назвал ключевую точку обороны ВФУ в Донбассе

Город Артемовск — ключевая точка обороны для вооруженных формирований Украины в Донбассе, считает военный эксперт Алексей Леонков.

«Союзные силы, взяв Артемовск, разрежут группировку противника пополам. От этого города можно будет зайти в тыл Авдеевской группировке или, продвигаясь на северо-запад, выйти к Краматорску и Славянску. Рельеф местности позволяет отсюда эффективно атаковать Краматорск и Славянск. Штурмовать их с севера проблематично — тогда украинские формирования будут находиться на господствующей высоте, а нашим подразделения постоянно придется идти в гору».

После освобождения Артемовска Авдеевская группировка ВФУ потеряет практически все пути, по которым идет снабжение, — отметил эксперт.

«Союзные войска могут выйти на оперативный простор, — отметил Алексей Леонков. — Там, что важно, гуляют украинские блуждающие артиллерийские батареи и РСЗО, которые постоянно обстреливают Донецкую городскую агломерацию».

В Минобороны России сообщили подробности наступления на Артемовском направлении. В частности, в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе города было уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.

После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2.

Эти мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение — прямое нарушение требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», отметили в российском военном ведомстве.

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Точка спора: ВФУ оставляют позиции на Артемовском направлении