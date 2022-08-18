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Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении

Силы ДНР при поддержке артиллерии взяли вентствол шахты «Бутовка» на авдеевском направлении
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Фото: РИА Новости
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки. Об этом рассказал 18 августа командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.

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«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты «Бутовка». Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», — сказал он «РИА Новости».

Накануне в штабе теробороны ДНР сообщили, что ВС России совместно с подразделениями Народной милиции продолжили наступление на Артемовском направлении и освободили село Вершина, которое находится всего в 7 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута).

13 августа один из бойцов-артиллеристов первого корпуса Народной милиции ДНР рассказал «Известиям», что союзные силы России и республик Донбасса продолжают натиск на позиции украинских боевиков на авдеевском направлении, которые, в свою очередь, бегут с поля боя.

По словам собеседника «Известий», ВСУ за восемь лет противостояния в регионе успели создать мощные укрепрайоны, но союзные войска всё равно продолжают наступление и выбивают их.

3 августа военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил в беседе с «Известиями», что важнейшим направлением наступления союзных сил в Донбассе станет город Авдеевка. По его словам, без взятия этого города невозможно прекратить постоянные обстрелы Донецка ствольной артиллерией.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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