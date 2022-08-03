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Эксперт объяснил важность взятия Авдеевки во время наступления в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Важнейшим направлением наступления союзных сил в Донбассе станет город Авдеевка, предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Без взятия этого города невозможно прекратить беспорядочные обстрелы Донецка ствольной артиллерией украинских вооруженных формирований. Скорее всего, его не будут штурмовать в лоб, через наиболее укрепленные районы обороны. Здесь пригодятся успехи на «Донбасской дуге», в районе Соледара и Бахмута. После их освобождения союзная группировка сможет ударить этому сильному укрепрайону в тыл и под угрозой окружения заставить ВФУ покинуть его, как это было сделано в Северодонецке и Лисичанске», — считает он.

Также эксперт напомнил, что военным ДНР удалось занять часть поселка Пески у окраины Донецка.

«Выстроенный там мощный укрепрайон ВФУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Полная зачистка Песков будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС», — считает Дмитрий Болтенков.

О взятии под контроль самой крупной в Европе Углегорской теплоэлектростанции 2 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он сообщил, что за последнее время освобождены шесть населенных пунктов ДНР: Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. По его словам, освобождение территории Донецкой Народной Республики идет планово.

Министр обороны РФ привел информацию, согласно которой за минувший месяц сбито 34 самолета противника, уничтожены более 30 американских гаубиц М777, пусковые установки комплексов HIMARS и Harpoon.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Плановый обход: в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС

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