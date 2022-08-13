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Боец НМ ДНР рассказал об отступлении боевиков под Авдеевкой

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Союзные силы России и республик Донбасса продолжают натиск на позиции боевиков на авдеевском направлении, радикалы бегут с поля боя. Об этом «Известиям» 13 августа рассказал один из бойцов-артиллеристов первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

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«Мы подавляем позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на авдеевском направлении. Ежедневно, по чуть-чуть. Враг отступает, у него нет вариантов. Работаем по окопам. Противник там ощущает себя плохо. 150-й, двойка, 50 кг прилетает. Думаю, нехорошо», — поделился он.

Он отметил, что боевики за восемь лет противостояния в регионе успели создать мощные укрепрайоны, но союзные войска всё равно продолжают наступление и выбивают их. Он призвал к продолжению наступления и обратил внимание на то, что пока Донбасс не будет полностью освобожден от боевиков, опасность для жителей региона сохранится.

«Союзные войска ДНР и ЛНР должны дальше идти. Если там останется кто-то из нацбатов, то они также будут стрелять по городам. То есть они не изменят свою тактику. Они отступают и уничтожают города. И сейчас они просто стирают город, стреляют по мирным жителям. Так же нельзя!» — подытожил он.

В тот же день «Известия» показали оставленные позиции боевиков в Песках. В одном из укрепленных подвалов было обнаружено современное западное вооружение, в частности переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, а также пулемет нацистской Германии Maschinengewehr 42.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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