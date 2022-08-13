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«Известия» показали обнаруженные на экс-базе ВФУ «мясорубку Гитлера» и ПТРК Javelin

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На бывшей базе вооруженных формирований Украины (ВФУ) в одном из хорошо укрепленных подвалов в Песках, откуда их недавно выбили члены штурмового батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР), обнаружено оружие современности и вермахта. Кадры с места событий показал военный корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Вот тут можно посмотреть, как два предмета встретились: из XXI века — тот самый переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin и MG 42, с которым вермахт воевал с советскими войсками, Красной армией», — показал журналист.

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Пулемет MG 42 был разработан в Германии в 1942 году и использовался в боях времен Второй мировой войны. Его называют «мясорубкой» или «пилой Гитлера».

«Пулемет отличный, 1200 патронов в минуту, хорошо работает, боеприпасы к нему остались, так что теперь будем применять его по неофашистам. Пусть ждут. Мы идем», — рассказал один из военных.

Ранее в этот день военкор показал рисунки свастики, значки НАТО и даже выполненные на заказ часы с соответствующим дизайном в бывшем пункте расположения радикалов.

Украинские боевики в процессе отступления бросают поставленное Западом вооружение, в том числе неисправные гаубицы М777 американского производства. Об этом 28 июля рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Савчук, который сдался в плен военнослужащим Луганской Народной Республики.

Месяц назад военкор «Известий» Роман Польшаков побывал на учениях бойцов штурмового батальона «Сомали» и показал, как они готовятся к боям в городских и полевых условиях. Бойцы этого батальона участвовали в освобождении Мариуполя от боевиков украинской националистической группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), а также были под Авдеевкой и в окрестных селах. По их словам, вести бои на открытой местности сложнее, чем в городе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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