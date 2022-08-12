Военкор «Известий» показал находки на бывшей позиции ВСУ в Песках

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показал бывший пункт расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Песках. Там журналист нашел рисунки свастики, значки НАТО и даже выполненные на заказ часы с соответствующим дизайном.

«Те артефакты, которые находят бойцы в окопах, я не говорю уже о просто нарисованных свастиках, значках НАТО — этого пруд пруди. Я своими глазами неоднократно видел. Есть еще и мерчик. Это те предметы, которые заказывают специально какие-то организации. Например, в данном случае командир 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады кому-то такой подарок сделал», — рассказал журналист.

На часах в цветах флага «Правового сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) изображен казак, представитель дивизии СС «Галичина» и еще два воина.

Журналист отметил, что 56-я бригада — это не националистический батальон, а регулярное армейское соединение ВСУ.

Как пояснил 3 августа «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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