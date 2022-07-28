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Украинский командир рассказал о брошенных националистами гаубицах М777

Украинский командир Савчук: боевики ВФУ, отступая, бросают американские гаубицы М777
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Eliezer Melendez
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Украинские боевики в процессе отступления бросают поставленное Западом вооружение, в том числе неисправные гаубицы М777 американского производства. Такими данными в четверг, 28 июля, поделился командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Савчук, который сдался в плен военнослужащим Луганской Народной Республики.

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«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал командир в беседе с «РИА Новости».

Как пояснил Савчук, воюющие на М777 расчеты не располагают необходимым объемом знаний для ремонта и обслуживания оружия, вне зависимости от проведенного на местах инструктажа по эксплуатации гаубиц. Это один из факторов, в результате которого военная техника американского образца остается на местах отступления националистов.

Украинские националисты часто при отступлении оставляют военную технику. Так, 5 марта, российские солдаты показали зарубежным журналистам брошенную ВСУ технику. Уже тогда среди оставленного оружия было произведенное в странах-членах НАТО.

4 июля из тайника ВСУ на территории предприятия «Автодор» в городе Токмаке Запорожской области изъяли более 400 боеприпасов. Там было семь танковых снарядов, пять взрывателей, более 100 мин, а также пороховые заряды и подкалиберные снаряды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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