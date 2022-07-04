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Более 400 боеприпасов ВСУ изъяты на территории «Автодора» в Запорожье

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Свыше 400 боеприпасов изъяли из тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории предприятия «Автодор» в городе Токмаке Запорожской области. Об этом 4 июля сообщила в пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

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«Сотрудники Токмакского городского отдела внутренних дел МВД Запорожской области при поддержке мобильного отряда особого назначения (ОМОН) обнаружили на территории местного «Автодора» тайник ВСУ, из которого изъяли около 410 единиц боеприпасов, в том числе для крупнокалиберной артиллерии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из тайника изъято семь танковых снарядов, пять взрывателей, более 100 мин, а также пороховые заряды и подкалиберные снаряды.

17 июня стало известно, что в селе Железный Порт Херсонской области был обнаружен схрон с иностранным оружием производства НАТО. В нем нашли шведскую реактивную противотанковую пусковую установку АТ4, американскую осветительную мину М-49А1, ручной гранатомет и автомат Калашникова АК-47. Кроме того, имелись турецкая полуавтоматическая винтовка Typhoon F-12, пять гранат РГН, шесть гранат Ф-1, а также еще четыре гранаты других типов.

Ранее, 11 июня, росгвардейцы обнаружили крупные схроны с вооружением боевиков Украины в Луганской Народной Республике. Так, в одном из населенных пунктов спецназовцы выявили пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства и семь стартовых зарядов к гранатометам. Кроме того, на брошенных позициях были найдены два автомата Калашникова, 15 гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанция и жесткий диск.

В другом населенном пункте военнослужащие Росгвардии в зернохранилище обнаружили девять гранатометов, 64 снаряда и 26 гранат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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