Под Херсоном нашли схрон с оружием производства стран НАТО

В селе Железный Порт Херсонской области был обнаружен схрон с иностранным оружием, производства НАТО, сообщили «Известиям» в пятницу, 17 июня, местные силовые структуры.

В нем нашли шведскую реактивную противотанковую пусковую установку АТ4, американскую осветительную мину М-49А1, ручной гранатомет и автомат Калашникова АК-47. Кроме того, имелись турецкая полуавтоматическая винтовка Typhoon F-12, пять гранат РГН, шесть гранат Ф-1, а также еще четыре гранаты других типов.

Кому принадлежало оружие в настоящий момент устанавливается.

Ранее, 11 июня росгвардейцы обнаружили крупные схроны с вооружением боевиков Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР). Так, в одном из населенных пунктов ЛНР спецназовцы выявили пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства и семь стартовых зарядов к гранатометам. Кроме того, на брошенных позициях националистов были найдены два автомата Калашникова, 15 гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанция и жесткий диск.

В другом населенном пункте военнослужащие Росгвардии в зернохранилище обнаружили девять гранатометов, 64 снаряда и 26 гранат.

9 июня сообщалось, что вблизи одного из населенных пунктов ДНР (Донецкой Народной Республики) росгвардейцы захватили замаскированную украинскую боевую машину пехоты (БМП).

8 июня Росгвардия уничтожила крупные схроны с оружием и боеприпасами украинских боевиков в Донбассе. Отмечалось, что в населенном пункте ЛНР росгвардейцы обнаружили пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, а также более 200 гранат различных модификаций, в том числе иностранного производства, крупнокалиберный пулемет «Утес» и более 27 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. Он добавил, что по этой причине Украине нужно тяжелое вооружение, и очень быстро.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».