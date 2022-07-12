Военкор «Известий» показал учения батальона «Сомали» перед боем с ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков 12 июля побывал на учениях бойцов штурмового батальона «Сомали» и показал, как они готовятся к боям в городских и полевых условиях.

Бойцы этого батальона участвовали в освобождении Мариуполя от боевиков украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела), а также были под Авдеевкой и в окрестных селах. По их словам, вести бои на открытой местности сложнее, чем в городе.

«В поле. По всем законам войны должно быть сложнее в городе, но в наше время война меняется, время идет вперед, танки уже не так страшны, как маленький дрон. И здесь даже западные наши конкуренты, насколько я сталкивались ни в Сирии, нигде», — сказал командир 1-ой штурмовой роты ОШБ «Сомали» с позывным «Воробей».

Он считает, что сейчас необходимо делать акцент на мелких группах, так как большие полки и батальоны сложно спрятать, особенно в поле.

Многие боевики имеют боевой опыт, который они приобретали еще до начала спецоперации по защите Донбасса. За последние пару месяцев батальон пополнился новичками. Отмечается, что некоторые из них уже стали настоящими бойцами.

Среди них есть бывший профессиональный спортсмен из Белоруссии, который теперь стал снайпером.

«Видно, что что-то происходит в стране. Не смог сидеть дома. Сам родился в России, но по обстоятельствам приехал в Беларусь. Чувствую долг вступить и сражаться со всеми наравне. Сейчас я руку набил», — рассказал солдат с позывным «Белорус».

Ранее, 10 июля, Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве рассказали о подполковнике Игоре Семенове, который сумел грамотно распределить силы и средства, своевременно и грамотно целераспределить воздушные объекты, что позволило уничтожить все летательные аппараты украинских националистов и не допустить нанесения воздушных ударов по объектам российской группировки войск.

Старший прапорщик Иван Сердюк, продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, выявил вооруженную группу украинских националистов. Вместе с двумя подчиненными он скрытно пробрался в тыл боевиков и внезапно атаковал их.

До этого, 9 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области. Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники, уточнил он.

Также сообщалось, что союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что союзные силы освободили село Григорьевка под Северском.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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