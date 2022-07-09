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Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает МВД республики.

Днем ранее союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Как сообщил источник, близкий к Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР), колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

4 июля подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. В то же время в сторону Северска выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

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