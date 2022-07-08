Источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками.

«Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — заявил собеседник агентства ТАСС.

По его словам, колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

Накануне, 7 июля, в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщали, что в жилых домах Северска националисты разместили свои формирования. Утверждается, что такие действия киевских властей вновь показывают полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права и всеми нормами морали.

Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей, заявили в МО РФ.

Ранее, 4 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

В то же время в сторону Северска в ДНР выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев указал на начало боев за Северск, находящийся почти в 30 км к западу от Лисичанска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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