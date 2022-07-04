Народная милиция ЛНР работает в районе Северска

Силы Луганской Народной Республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе. Крупный населенный пункт, который находится ближе всего к нам, куда еще и отошли из Лисичанска украинские военнослужащие, — это Северск, естественно, мы там работаем», — сказал он «РИА Новости».

Также в понедельник в сторону Северска Донецкой Народной Республики выдвинулись первые боевые подразделения 6-го казачьего полка ЛНР. Вместе с ними отправился военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага. Он предоставил кадры передвижения полка, который направился на помощь военным ДНР.

Накануне глава МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что бои за Северск уже начались.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». В течение суток в окрестностях города были освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора. Также отмечалось, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним форпостом украинских боевиков в регионе. В ЛНР отмечали, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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