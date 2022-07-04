Боевые подразделения 6-го казачьего полка ЛНР выдвинулись в сторону Северска

Первые боевые подразделения 6-го казачьего полка Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник, 4 июля, выдвинулись в сторону Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Вместе с ними отправился военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

На кадрах видно, что военные передвигаются на технике, на которой есть флаг России. Боевые подразделения отправились на помощь военным в ДНР.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев указал на начало боев за Северск, находящийся почти в 30 км к западу от Лисичанска.

3 июля Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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