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В Минобороны заявили о разместившихся в жилых домах Северска националистах

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Националисты разместили свои формирования в жилых домах Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля заявили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

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«В Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей», — говорится в сообщении.

Утверждается, что такие действия киевских властей вновь показывают полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права и всеми нормами морали, а также бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины.

«Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — отметили в штабе.

Ранее, 4 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

В то же время в сторону Северска в ДНР выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР. Вместе с ними отправился военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага. Он предоставил кадры передвижения полка, который направился на помощь военным ДНР.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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