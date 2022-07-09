ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации боевиков «Торнадо»

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области. Об этом в субботу, 9 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», — сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области были уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

6 июля ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожено до 100 националистов и четыре единицы военной техники. До этого, 4 июля, в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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