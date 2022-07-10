Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о подполковнике Игоре Семенове, который в составе зенитной ракетной бригады выполнял задачи по воздушному прикрытию российской группировки войск от ударов средств воздушного нападения противника с первых дней спецоперации. Отмечается, что украинские националисты предприняли попытку атаковать позиции российских войск с помощью семи разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

Семенов сумел грамотно распределить силы и средства, своевременно и грамотно целераспределить воздушные объекты, что позволило уничтожить все летательные аппараты противника и не допустить нанесения воздушных ударов по объектам российской группировки войск.

Старший прапорщик Иван Сердюк, продолжили в ведомстве, в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны российских ВС, когда, продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, выявил вооруженную группу украинских националистов.

Сердюк вместе с двумя подчиненными скрытно пробрался в тыл боевиков и внезапно атаковал их. Благодаря высокому уровню тактической подготовки старшего прапорщика, а также слаженности действий его подчиненных диверсионная группа украинских националистов была полностью уничтожена.

При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было, добавили в Минобороны.

МО РФ рассказали также о старшем сержанте Иване Казееве, выполнявшем боевую задачу по обеспечению безопасности продвижения батальонно-тактической группы. Уточняется, что Казеев обнаружил вооруженное формирование украинских националистов и принял решение дать бой врагу.

Старший сержант скрытно организовал обход и блокирование группы националистов, после чего внезапно атаковал украинских радикалов. В результате боя противник, не имея шансов на отход, был уничтожен на месте.

Кроме того, на позициях диверсантов были обнаружены ценные данные, которые позволили скорректировать порядок применения сил в данном районе.

Ранее, 9 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области. Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники, уточнил он.

Также сообщалось, что союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что союзные силы освободили село Григорьевка под Северском.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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