Запорожье де-юре еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования, рассказал 11 августа «Известиям» глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов. Если сейчас Украина начнет нас шантажировать ядерным реактором? Взгляните на карту: от Никополя, от Марганца до АЭС расстояние лишь 7 км — через воду. А Украина теоретически может каждый день «лепить» в станцию минометами, разбивая ее и создавая на этой территории огромное пятно заражения. Поэтому пока можно говорить лишь о том, что мы начали процесс подготовки к референдуму», — сказал он.

Балицкий пояснил, что административно регион к проведению референдума готов. Формат пока планируется только очный: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех граждан, кто не может прийти очно. Но гарантировать безопасность мероприятия и территории сложно.

«Сегодня Украина постоянно посылает нам сигналы, что, если наша территория будет безнадежно для них потеряна, они могут воплотить ужасную историю на атомной станции. Они вполне могут обойтись без взрыва, повредив хранилище. Так, ядерного взрыва не произойдет, но может случиться выброс остатков этого хранилища, а это тысячи тонн. Украина — это обезьяна с гранатой, они могут в любую сторону бросить сейчас что хочешь, всё, что им подарят европейцы. Поэтому сказать, что мы совсем ни от чего не зависим, это будет нечестно», — отметил глава региона.

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«Они могут воплотить ужасную историю на атомной станции»