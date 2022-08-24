Реклама
Прямой эфир
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Туризм
В Великобритании допустили ужесточение визового режима для россиян
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Сюжет:

Агентство Bloomberg раскритиковало идею запрета выдачи виз россиянам

Bloomberg: запрет на визы для россиян в ЕС не поможет остановить конфликт на Украине
0
Фото: ТАСС/ Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение полного запрета на выдачу шенгенских виз в страны Евросоюза (ЕС) для граждан России не поспособствует решению украинского кризиса. Такого мнения придерживается международное агентство Bloomberg в опубликованном в среду, 24 августа, заявлении.

Зона некомфорта: сможет ли Евросоюз отменить шенгенские визы для россиян
И что означают заявления Финляндии о планах снизить выдачу въездных документов гражданам РФ

«Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз становятся все громче. Такие меры могут показаться заманчивыми <...>, но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидают их сторонники», — говорится в тексте.

Авторы считают полный запрет по признаку гражданства РФ неправильным ответом в сложившейся ситуации и равносильным «коллективному наказанию». По их мнению, «возлагать одинаковую ответственность» несправедливо.

Вместо этого агентство предлагает приглашать в Европу «лучших и умнейших россиян» и предоставлять убежище различным активистам.

Ранее в этот же день депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик назвал неуместным принятие запретов в отношении россиян исключительно на основе гражданства.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

В тот же день депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, заявил, что идея введения запрета за на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) является худшей идеей против России. По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

22 августа постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал «проявлением чистой русофобии» идеи европейских политиков не выдавать визы россиянам. За день до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022