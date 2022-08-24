Агентство Bloomberg раскритиковало идею запрета выдачи виз россиянам

Введение полного запрета на выдачу шенгенских виз в страны Евросоюза (ЕС) для граждан России не поспособствует решению украинского кризиса. Такого мнения придерживается международное агентство Bloomberg в опубликованном в среду, 24 августа, заявлении.

«Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз становятся все громче. Такие меры могут показаться заманчивыми <...>, но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидают их сторонники», — говорится в тексте.

Авторы считают полный запрет по признаку гражданства РФ неправильным ответом в сложившейся ситуации и равносильным «коллективному наказанию». По их мнению, «возлагать одинаковую ответственность» несправедливо.

Вместо этого агентство предлагает приглашать в Европу «лучших и умнейших россиян» и предоставлять убежище различным активистам.

Ранее в этот же день депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик назвал неуместным принятие запретов в отношении россиян исключительно на основе гражданства.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

В тот же день депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, заявил, что идея введения запрета за на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) является худшей идеей против России. По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

22 августа постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал «проявлением чистой русофобии» идеи европейских политиков не выдавать визы россиянам. За день до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.