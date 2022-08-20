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В МИД Португалии выступили против запрета на въезд в ЕС для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Португалия выступает против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны Евросоюза (ЕС). Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны газете Eco.

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«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская «военная машина», а не российский народ», — говорится в заявлении.

Кроме того, Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30-31 августа.

Ранее в этот день министр иностранных дел Литва Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии только по гуманитарным причинам.

Против запрета на выдачу виз российским туристам выступили Кипр и Греция. На Кипре проживает большая русскоязычная диаспора. Например, около 50 тыс. человек живут в Лимассоле, сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Журнал Politico сообщил, что правительства Греции также придерживаются позиции, что их страна не рассматривает возможность изменения статуса российских виз. Кроме того, ранее, 11 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа.

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