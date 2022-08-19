Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз российским туристам

Кипр и Греция присоединились к позиции Германии, выступив против введения запрета на выдачу туристических виз россиянам, планирующим посетить Евросоюз. Об этом 19 августа сообщил журнал Politico, ссылаясь на чиновников двух стран.

«Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Как уточнило издание, на Кипре проживает большая русскоязычная диаспора. Например, около 50 тыс. человек живут в Лимассоле.

По информации журнала, представители правительства Греции также заявили, что их страна не рассматривает возможность изменения статуса российских виз. При этом отмечается, что российские туристы часто посещают северную территорию Греции.

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят призывы к запрету на туристические визы в Праге в конце августа, говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. 10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. В тот же день сообщалось, что глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал такое предложение.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 11 августа заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 августа отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что призывы западных стран закрыть для россиян въезд в ЕС нарушают международные правовые акты.