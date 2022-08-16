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Москалькова назвала дискриминацией призывы закрыть въезд в Европу для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Призывы западных стран закрыть для россиян въезд на территорию государств — членов Евросоюза нарушают международные правовые акты. Об этом 16 августа написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

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«Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах», — уточнила она.

По ее словам, по этому вопросу не наблюдается единства среди стран. Москалькова выразила надежду на то, что международное право и права человека все-таки не пустой звук для европейских властей.

Ранее, 11 августа, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами. В то же время парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и Белоруссии.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 августа отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» 16 августа заявил, что государство Евросоюза, отказывающее в выдаче виз или во въезде гражданам третьих стран, обязано доказать, что это лицо представляет угрозу. В обратном случае отказ можно назвать незаконным, добавил он.

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