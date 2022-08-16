В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам

Государство ЕС, отказывающее в выдаче виз или во въезде гражданам третьих стран, обязано доказать, что это лицо представляет угрозу. Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, отметив, что в обратном случае отказ можно назвать незаконным.

«Согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны, как это определено в статье 2(21) кодекса. Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которой ни одно из государств-членов ЕС не находится в состоянии войны, визовым кодексом не предусмотрен», — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

По его словам, если государство не предоставит доказательства, что заявитель представляет угрозу, отказ можно назвать незаконным в соответствии с законодательством ЕС и статьей 8 Европейской конвенции о правах человека.

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